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Горящий автомобиль на Стачек попал на видео

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Машину спасти не удалось.

Утром 23-го июня на проспекте Стачек полностью выгорел легковой автомобиль. Инцидент и его последствия попали на видео.

Сообщение о пожаре от очевидцев появилось в социальных сетях в девятом часу утра. Машина была припаркована на обочине у торгового центра. На кадрах видно, как пламя охватило авто. На место прибыли спасатели, однако транспортное средство спасти не удалось. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовой аварии на КАД погиб человек. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", Piter.TV

Теги: легковой автомобиль, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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