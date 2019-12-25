На Лиговском проспекте горел офис

Во время пожара никто не пострадал.

Ночью в Петербурге горело помещение в бизнес-центре. Инцидент произошел на Лиговском проспекте, 50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение поступило около 03:08.

В офисе горела обстановка площадью 3 "квадрата". Огонь отправились тушить 12 спасателей и три единицы спецтехники. В 03:27 пламя ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина ЧП уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге освободили 8 участков от незаконных торговых павильонов.

Фото: Piter.tv