На улице Крыленко загорелась типография

Сегодня, 1 июля, в Невском районе произошел пожар. На улице Крыленко в доме № 21 загорелась типография. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:41. Пламя охватило 30 квадратных метров.
Тушить здание и продукцию дизайнеров прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 35 минут пожар ликвидировали.
В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания сейчас устанавливается. Подробности пожара уточняются.
Ранее мы писали, что на днях из горящего дома в Кудрово пожарные эвакуировали 52 человека и спасли кота с хомяком.
Фото: Pxhere
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