На улице Крыленко загорелась типография

Пламя охватило 30 "квадратов".

Сегодня, 1 июля, в Невском районе произошел пожар. На улице Крыленко в доме № 21 загорелась типография. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:41. Пламя охватило 30 квадратных метров.

Тушить здание и продукцию дизайнеров прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 35 минут пожар ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания сейчас устанавливается. Подробности пожара уточняются.

Ранее мы писали, что на днях из горящего дома в Кудрово пожарные эвакуировали 52 человека и спасли кота с хомяком.

Фото: Pxhere