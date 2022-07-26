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На улице Крыленко загорелась типография
Сегодня, 17:41
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На улице Крыленко загорелась типография

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Пламя охватило 30 "квадратов".

Сегодня, 1 июля, в Невском районе произошел пожар. На улице Крыленко в доме № 21 загорелась типография. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:41. Пламя охватило 30 квадратных метров.

Тушить здание и продукцию дизайнеров прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 35 минут пожар ликвидировали. 

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания сейчас устанавливается. Подробности пожара уточняются.

Ранее мы писали, что на днях из горящего дома в Кудрово пожарные эвакуировали 52 человека и спасли кота с хомяком.

Фото: Pxhere

Теги: горела типография, мчс, улица крыленко
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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