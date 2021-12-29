Ночью в Ново-Ковалево горел навес площадью 100 квадратных метров

Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью 14 февраля в Красногвардейском районе Петербурга произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о возгорании в Ново-Ковалёво поступила на пульт дежурного в 00:35. На 2-й Поперечной улице напротив дома № 1 загорелся навес площадью 100 м2. В 1:10 пожар был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 15 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее два кота погибли во время пожара на улице Демьяна Бедного.

Фото: Piter.tv (архив)