В Петербурге 20 января ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с

Усиление ожидается в период с 13:00 до 16:00.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 20 января, начиная с 13:00-16:00 местами ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 17 м/с.

Спасатели напомнили меры предосторожности при сильном ветре. Нужно убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж или хотя бы вдали от деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, сухие деревья.

В Петербурге 20 января сохранится облачная и ветреная погода.