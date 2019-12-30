В Петербурге 20 января сохранится облачная и ветреная погода

Температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.

Облачная и ветреная погода сохранится в Петербурге в понедельник. Об этом в Facebook написал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, в Петербурге пройдут небольшие дожди, температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление упадет до 762 мм, но всё равно это выше обычной нормы.

Самая низкая температура в Петербурге 20 января была зафиксирована в 1942 году, тогда столбик термометра опустился до -28 градусов, самым теплым этот день был в 1898 году – плюс 6 градусов.

В понедельник в Ленобласти ожидается сильный ветер и дождь.

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