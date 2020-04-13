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В Петербург поступила первая трюмная партия зеленого кофе в зернах
Сегодня, 16:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург поступила первая трюмная партия зеленого кофе в зернах

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Зеленый кофе в зернах  ранее поступал в Петербург только железнодорожным и автомобильным транспортом. 

В прошедшие выходные должностные лица Россельхознадзора в Петербурге провели карантинный фитосанитарный контроль первой трюмной партии зеленого кофе в зернах. Две тысячи тонны продукции поступили из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В результате проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что вся подкарантинная продукция соответствует  требованиям Евразийского экономического союза. Зерна кофе отправили в адрес получателя.

Стоит подчеркнуть, что зеленый кофе в зернах  ранее поступал в Петербург только железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Теги: кофе, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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