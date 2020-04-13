В Петербург поступила первая трюмная партия зеленого кофе в зернах

Зеленый кофе в зернах ранее поступал в Петербург только железнодорожным и автомобильным транспортом.

В прошедшие выходные должностные лица Россельхознадзора в Петербурге провели карантинный фитосанитарный контроль первой трюмной партии зеленого кофе в зернах. Две тысячи тонны продукции поступили из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В результате проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что вся подкарантинная продукция соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Зерна кофе отправили в адрес получателя.

Стоит подчеркнуть, что зеленый кофе в зернах ранее поступал в Петербург только железнодорожным и автомобильным транспортом.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора