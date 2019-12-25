Для 27 тысяч старшеклассников Петербурга прозвучит последний звонок

Губернатор Александр Беглов поздравил выпускников с этим праздником и пожелал им удачи на экзаменах.

В эту субботу, 24 мая, по всей России прозвучали последние звонки для выпускников школ. В Санкт-Петербурге этот праздник отметили 27 тысяч одиннадцатиклассников, которые в этом году покидают школьные стены.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, торжественные линейки прошли во всех районах города. По всей стране последний звонок в этом году услышали более 637 тысяч выпускников.

Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести праздничные мероприятия 24 мая, хотя окончательное решение о дате оставалось за руководством каждой школы. В Петербурге большинство образовательных учреждений последовали этой рекомендации.

Губернатор Санкт-Петерубруга Александр Беглов отметил, что сегодня в Северной столице созданы все условия для разностороннего развития детей. К 2025 году в Северной столице ликвидирован дефицит образовательных учреждений, введены 106 школ и 220 детских садов. Открыты 40 центров цифрового и технического образования – 7 Кванториумов, 27 Инфинити и 6 IT-кубов.

После последнего звонка выпускников ждет ответственная пора экзаменов — ЕГЭ стартуют уже 26 мая с испытаний по географии, литературе и химии.

Ранее Piter.TV сообщал, что около 5 тыс. петербургских школьников будут сдавать два экзамена ОГЭ.

Фото: Piter.TV