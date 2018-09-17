Около 5 тыс. петербургских школьников будут сдавать два экзамена ОГЭ

Получив положительные оценки, ребята получат шанс продолжить обучение в профессиональных образовательных учреждениях, в частности колледжах.

Ирина Потехина, заместитель губернатора Санкт-Петербурга, проинформировала членов городского парламента о том, что в мае текущего года выпускники девятых классов северной столицы, число которых составляет порядка 4,7 тыс. человек, пройдут процедуру сдачи двух обязательных экзаменов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Получив положительные оценки, ребята получат шанс продолжить обучение в профессиональных образовательных учреждениях, в частности колледжах.

При этом особое внимание было уделено детям, выбирающим рабочую специальность. Для них предусмотрена особая мера поддержки — бесплатное питание. Как подчеркнула чиновник, такая практика является своеобразной привилегией для учащихся, избравших подобный путь развития.

Кроме того, Ирина Потехина обозначила проблему неуспеваемости части учеников, отметив, что ежегодно около полутора тысяч подростков не завершают успешно обучение в школе, оставаясь на повторное прохождение программы девятого класса. Чиновник выразила мнение, что подобная ситуация требует внимания общества, подчеркнув необходимость интеграции ребят обратно в социум, включая возможности поступления в колледжи и техникумы.

Со своей стороны председатель Законодательного Собрания Александр Бельский отметил личный опыт преодоления трудностей школьной жизни, вспомнив себя школьником-троечником. Его комментарий заключался в том, что учащиеся со средними показателями успеваемости вполне способны достигать высоких результатов, становясь профессионалами своего дела и представителями власти.

Ранее мы сообщили о том, что выпускников юридических вузов предложили обязать работать по специальности.

Фото: Piter.TV