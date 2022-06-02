Выпускников юридических вузов предложили обязать работать по специальности

Аналогичная практика уже успешно реализована в сфере медицинского образования.

Евгений Забарчук, первый заместитель министра юстиции РФ, выдвинул инициативу, согласно которой выпускники государственных юридических вузов обязаны отработать по полученной специальности определенный срок после завершения обучения, пишет "Петербургский дневник".

Своё предложение он озвучил на Петербургском международном юридическом форуме, подчеркнув, что аналогичная практика уже успешно реализована в сфере медицинского образования.

Кроме того, чиновник обратил внимание на необходимость унификации наименования профессий в юридической отрасли, предложив закрепить в дипломах формулировку квалификации "юрист", что чётко определит профессиональный статус обладателей дипломов.

Ранее мы сообщили о том, что международную организацию приставов предложили создать на ПМЮФ. Подобная ассоциация получила бы возможность устанавливать партнерские отношения с крупными мировыми интеграционными союзами вроде Евразийского экономического союза, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, укрепляя позиции и повышая значимость органов принудительного исполнения в мировом сообществе.

Фото: Piter.TV