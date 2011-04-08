Кинофестиваль "Послание к человеку" прошел на офлайн-площадках

С сегодняшнего дня программу покажут онлайн, начало в 13:00.

В Петербурге открылся международный кинофестиваль "Послание к человеку". 29 октября стало единственным днем, когда показы прошли офлайн. Piter.TV побывал на одной из площадок, — книжном магазине "Порядок слов", — которая приняла фестиваль. Там показали 4 фильма национального конкурса.

Также сеансы состоялись в кинотеатре "Аврора", Доме кино, киностудии "Ленфильм", "Родине", "Лендоке". Организаторы конкурса сообщили, что офлайн были представлены те картины, которые не участвуют в конкурсе. Конкурсные фильмы можно будет посмотреть с 30 октября по 4 ноября на площадке Nonfiction.film.

Фильмом-открытием фестиваля стала картина Франсуа Озона "Все прошло хорошо". Привычный уклад жизни сестер (Софи Марсо и Жеральдин Пайя) переворачивается, когда их отец (Андре Дюссолье) попадает в больницу. Его неожиданная просьба ставит дочерей перед непростым выбором.

По словам президента МФК режиссера Алексея Учителя, фестиваль интересен тем, что на нем можно в первый и последний раз посмотреть большинство фильмов, которые потом нигде не покажут.

Видео: Piter.tv / Ксения Александрова, Маргарита Чкадуа, Мария Шилина