В поселке Хвойный появится школа на 400 учеников с бассейнами и музеем

Доступ в здание предусмотрен с четырех сторон.

В поселке Хвойный одобрили проект новой школы на 400 мест. Учебное здание возведут по адресу: дом 115, литера А. Внутри будут 16 классов, актовый зал на 250 человек, буфет, мастерские, музей, процедурный кабинет и два бассейна. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Доступ в здание предусмотрен с четырех сторон, а на прилегающей территории разместят футбольное поле, спортивные и игровые площадки. Также планируется озеленение участка.

Проект подготовила компания "СТРОЙСОГЛАСИЕ" по заказу городского Фонда капитального строительства. Школа станет важным объектом социальной инфраструктуры и обеспечит современное образование для жителей района.

На проспекте Большевиков появится ЖК с детсадом и общественными пространствами.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре