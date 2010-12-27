"Камень-ножницы-бумага": в лагере под Выборгом 9-летний мальчик принуждал сверстников к половым контактам

"Досуговые мероприятия", организованные по инициативе одного из 9-летних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: "развратные действия сексуального характера", "оральные половые контакты", "имитация гомосексуального полового акта".

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова проинспектировала лагерь "Ракета" в поселке Горьковское Ленинградской области. Она отправилась именно в этот лагерь, так как до нее дошли слухи, что в лагере бардак, дети не спят, шумят, ругаются матом, употребляют жевательный табак и играют совсем в "не детские игры".

Достаточно будет сказать, что "досуговые мероприятия", организованные по инициативе одного из 9-летних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: "развратные действия сексуального характера", "оральные половые контакты", "имитация гомосексуального полового акта". Еще раз уточним, что все это происходило среди мальчиков 9-10 лет. Светлана Агапитова

Данные действия происходили несколько раз в жилом корпусе. Какие-то действия совершались по принуждению, какие-то по доброй воле, а какие-то стали результатом игры в "камень-ножницы-бумага". В лагере с детьми только проводили беседы, а потом отправляли их домой

Особенно умиляют "беседы профилактического характера". То есть лагерь, педагогический коллектив которого не справляется с матерщиной, всерьез рассчитывал решить проблему сексуального отклонения, с помощью беседы? Светлана Агапитова

Теперь после аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге лагерь проверит Следственный комитет Ленинградской области.

Фото: сайт Уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой