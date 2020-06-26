В Сестрорецке неизвестные в балаклавах похитили петербургского режиссера и заставили копать себе яму в лесу

Письменного заявления от пострадавшего не поступило. Полицейские проводят проверку по факту обращения режиссера.

В Сестрорецке неизвестные в балаклавах похитили петербургского режиссера Ивана Архипова и заставили копать его яму. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 39-летний пострадавший. Он рассказал, что 6 ноября, около 15:30, припарковался на обочине по дороге к музею "Шалаш Ленина". В этот момент в его автомобиль Mercedes сели двое неизвестных мужчин в балаклавах. Они, угрожая предметом похожий на пистолет, заставили ехать его в сторону Приморского шоссе. Отъехав несколько километров в лесной массив в сторону Сестрорецка, неизвестные заставили мужчину остановиться, отвели в лес, где заставили копать яму, угрожая при этом физической расправой. Воспользовавшись невнимательностью преступников, потерпевший сумел сбежать с места происшествия и вызвать сотрудников полиции. Неизвестные никаких требований не выдвигали.

Письменного заявления от пострадавшего не поступило. Полицейские проводят проверку по факту обращения режиссера.

Иван Архипов является режиссёром фильма "Квест", а также продюсером таких картин, как "В шаге от рая" и "Ёлки 5".

Фото: pxhere.com