Предстоящее воскресенье в Петербурге будет холодным и дождливым

В воскресенье, 3 сентября, воздух в Петербурге будет "бодрящим". Силами циклона в городе сохранится прохлада. В большинстве районов пройдут дожди, они будут кратковременными. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В Северной столице ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов. В Ленобласти будет прохладнее, температура составит всего +3 градуса. Днем в регионах потеплеет до +11...+13 градусов.
Атмосферное давление в течение суток будет повышаться.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти грибы утонули в лужах из-за обильных осадков.
Фото: Pexels
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