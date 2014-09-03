Предстоящее воскресенье в Петербурге будет холодным и дождливым

Синоптики обещают до +13 градусов тепла.

В воскресенье, 3 сентября, воздух в Петербурге будет "бодрящим". Силами циклона в городе сохранится прохлада. В большинстве районов пройдут дожди, они будут кратковременными. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Северной столице ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов. В Ленобласти будет прохладнее, температура составит всего +3 градуса. Днем в регионах потеплеет до +11...+13 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет повышаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти грибы утонули в лужах из-за обильных осадков.

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