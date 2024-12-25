В Петербурге 3 января ожидается снегопад

Температура воздуха в Северной столице -2…-4 градуса, в Ленобласти -1…-6 градусов.

В Петербурге 3 января будет по-зимнему снежно, рассказал синоптик Михаил Леус.

До города сегодня дотянется циклонический вихрь, центр которого в середине дня окажется над севером Ботнического залива. Так, сформируется облачная погода, пройдет снег, на дорогах местами возможны снежный накат и гололедица.

Температура воздуха в Северной столице -2…-4 градуса, в Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 747 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

А 4 января также ожидается снегопад, столбики термометров покажут -4…-6 градусов.

Фото: Piter.TV