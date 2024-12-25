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В Петербурге 3 января ожидается снегопад
Сегодня, 9:49
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В Петербурге 3 января ожидается снегопад

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Температура воздуха в Северной столице -2…-4 градуса, в Ленобласти -1…-6 градусов.

В Петербурге 3 января будет по-зимнему снежно, рассказал синоптик Михаил Леус. 

До города сегодня дотянется циклонический вихрь, центр которого в середине дня окажется над севером Ботнического залива. Так, сформируется облачная погода, пройдет снег, на дорогах местами возможны снежный накат и гололедица. 

Температура воздуха в Северной столице -2…-4 градуса, в Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 747 миллиметров рт. ст., что ниже нормы. 

А 4 января также ожидается снегопад, столбики термометров покажут -4…-6 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода в январе, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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