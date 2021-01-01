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Утром 28 ноября Петербург накроет туманом
Сегодня, 22:00
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Утром 28 ноября Петербург накроет туманом

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Температура воздуха днем – 0... +2 градуса.

В предстоящую субботу, 28 декабря, в Северной столице ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не предвидится. Во второй половине дня прольется небольшой дождь, – прогноз от ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в ночное время суток могут опуститься до -1 градуса. Днем прогнозируется повышение температуры воздуха до +2.

Ветер юго-западный, южный слабый. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться. А утром на Северную столицу может опуститься негустой туман.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ожидается выпадение осадков в виде небольшого дождя и мокрого снега.

Фото: PxHere

Теги: погода в декабре, погода в петербурге, туман
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

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