Утром 28 ноября Петербург накроет туманом

В предстоящую субботу, 28 декабря, в Северной столице ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не предвидится. Во второй половине дня прольется небольшой дождь, – прогноз от ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Столбики термометров в ночное время суток могут опуститься до -1 градуса. Днем прогнозируется повышение температуры воздуха до +2.
Ветер юго-западный, южный слабый. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться. А утром на Северную столицу может опуститься негустой туман.
Напомним, что в Ленинградской области завтра ожидается выпадение осадков в виде небольшого дождя и мокрого снега.
Фото: PxHere
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