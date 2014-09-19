В Петербурге 31 мая воздух прогреется до +18 градусов

В конце дня синоптики обещают местами слабый дождь.

В Петербурге 31 мая ожидается облачная с прояснениями погода, а в конце дня синоптики обещают местами слабый дождь. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, температура воздуха ночью составит +6..+8 градусов, а днём воздух в Петербурге прогреется до +16…+18 градусов. Кроме того, начало рабочей недели пройдёт в сопровождении юго-западного ветра.

Синоптики отмечают, что ночью атмосферное давление существенно не изменится, а вот в течение дня оно будет слабо понижаться.

Ранее мы писали, что небольшой дождь и прохладу обещают синоптики 31 мая в Ленобласти.

Фото: Piter.tv