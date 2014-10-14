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Небольшой дождь и прохладу обещают синоптики 31 мая в Ленобласти
Сегодня, 14:01
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Небольшой дождь и прохладу обещают синоптики 31 мая в Ленобласти

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Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов. Днем потеплеет до +14...+19 градусов.

Последний день весны в Ленобласти обещает быть прохладным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 30 мая.

Днем ожидается переменная облачность, а вечером местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет слабый, юго-западный. Ближе к обеду его сменит западный, скорость которого составит 4-9 м/с. Ночью жители почувствуют весенний холод, столбики термометров покажут +1...+6 градусов, а местами даже -1...-2 градуса. Но днем воздух прогреется до +14...+19 градусов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что белые ночи начнутся в Петербурге 31 мая. Но насладиться красотой природного явления в полной мере можно будет ближе ко дню летнего солнцестояния. 

Фото: pixabay

Теги: 31 мая, ленобласть, погода
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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