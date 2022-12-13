В Ленобласти в понедельник обещают метель и тепло

Днем потеплеет до +2 градусов. На дорогах будет скользко, поэтому водителям опасно нарушать скоростной режим.

В Ленобласти в понедельник, 30 января, будет сильный снегопад. В отдельных районах начнется метель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем возможно налипание мокрого снега. Подует южный, юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. В некоторых районах порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха упадет до -5 градусов. Днем потеплеет до +2 градусов. На дорогах будет скользко, поэтому водителям опасно нарушать скоростной режим и игнорировать дистанцию между авто.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 30 января введут желтый уровень погодной опасности из-за ветра.

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