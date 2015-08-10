  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителей Ленобласти предупредили о мокром снеге и заморозках в понедельник
Сегодня, 18:41
227
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Жителей Ленобласти предупредили о мокром снеге и заморозках в понедельник

0 0

Возможна гололедица. Водителям пора переходить на зимние шины.

В понедельник, 14 ноября, в Ленобласти ожидается переменная облачность. В регионе местами выпадет мокрый снег, который сменит дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков. 

Воздух ночью будет холодным, столбики термометров покажут -3 градуса. На востоке подморозит до -6 градусов. Днем в регионе потеплеет до -1...+4 градусов.

Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем начнет понижаться.

Возможна гололедица. Водителям пора переходить на зимние шины.

Ранее на Piter.tv: ночью в Петербурге обещают заморозки.

Фото: Pxhere

Теги: заморозки, климат, мокрый снег, мчс, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии