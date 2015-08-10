Жителей Ленобласти предупредили о мокром снеге и заморозках в понедельник

Возможна гололедица. Водителям пора переходить на зимние шины.

В понедельник, 14 ноября, в Ленобласти ожидается переменная облачность. В регионе местами выпадет мокрый снег, который сменит дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков.

Воздух ночью будет холодным, столбики термометров покажут -3 градуса. На востоке подморозит до -6 градусов. Днем в регионе потеплеет до -1...+4 градусов.

Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем начнет понижаться.

Возможна гололедица. Водителям пора переходить на зимние шины.

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