Ночью в Петербурге обещают заморозки

Температура воздуха составит -1...0 градусов.

В ночь на понедельник, 14 ноября, в Петербурге значительно похолодает. Нагрянет северный циклон, который принесет первые морозы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут -1 градус. Днем потеплеет до +2...+4 градусов.

Следующая неделя в Петербурге будет прохладной. Синоптики обещают снег.

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