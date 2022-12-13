В понедельник в Ленобласти сильно похолодает

На востоке ночью подморозит до -14....-16 градусов.

В понедельник, 20 февраля, в Ленобласти обещают небольшой снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками, но иногда будет видно солнце. Подует восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

В регионе усилятся морозы. Ночью температура воздуха упадет до -7...-12 градусов. На востоке подморозит до -14....-16 градусов. Днем столбики термометров покажут -4...-9 градусов. На дорогах будет скользко.

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