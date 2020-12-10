8 июня погода в Петербурге будет формироваться под влиянием тёплого атмосферного фронта

Небо постепенно затянут плотные облака, во второй половине дня пройдут дожди, местами с грозами.

В середине недели синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием и прохождением тёплого атмосферного фронта с запада. Небо постепенно затянут плотные облака, во второй половине дня пройдут дожди, местами с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха 8 июня в Петербурге составит +21…+23, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг дожди будут прекращаться и посвежеет.

Фото: Piter.tv