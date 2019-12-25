В Ленобласти 8 июня потеплеет до +26 градусов

Ночью 8 июня термометры опустятся до +6..+11, местами до +2 градусов.

В Ленинградской области в среду, 8 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью без осадков, днем в западных районах кратковременные дожди, местами гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, южный 5-10 м/с.

Ночью 8 июня термометры опустятся до +6..+11, местами до +2 градусов, днём потеплеет до +21...+26 градусов, при этом на западе местами до +18. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv