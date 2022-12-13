В воскресенье в Петербурге обещают первый весенний дождь

Потеплеет до +6 градусов.

Сегодня, 19 марта, небо над Петербургом затянет облаками. В городе выпадут осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В Санкт-Петербурге, стараниями атмосферного фронта, вытянувшегося в широтном направлении, (между двух "Герсонов") ожидается преобладание облачной погоды, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Михаил Леус, синоптик

Столбики термометров покажут 4-6 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: Pxhere