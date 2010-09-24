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В Петербурге 7 марта обойдётся без осадков
Сегодня, 8:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 7 марта обойдётся без осадков

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Температура воздуха +4…+6 градусов.

В пятницу Северная столица окажется под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. Разделяя два циклонических вихря, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и до минимума понизит вероятность осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 7 марта в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидаются небольшие дожди и +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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