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Из Петербурга 7 июня ушла жара
Сегодня, 7:58
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Из Петербурга 7 июня ушла жара

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Температура воздуха 7 июня в Петербурге +18…+20 градусов.

В пятницу в Петербурге гребень антициклона оттеснит дождевые облака на восток региона и заметно понизит температуру. Ожидается переменная облачность и без существенных осадков, и только на востоке области местами ещё возможны кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 7 июня в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В субботу местами пройдёт небольшой дождь и +18…+20 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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