В Петербурге 6 мая температура будет на 7 градусов ниже нормы

Вероятность осадков – минимальная.

На метеорологические условия в Северной столице 6 мая окажет влияние наполненный холодными воздушными массами гребень антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, с минимальной вероятностью осадков. Температурные показатели ожидаются на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Во вторник местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.tv