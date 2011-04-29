В Петербурге 6 июня температура продолжит отставать от климатической нормы

Температура воздуха 6 июня в Петербурге +16…+18 градусов.

Во вторник за погоду в Петербурге будет отвечать северо-восточная периферия антициклона, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности обойдётся без дождей, однако температурные показатели продолжат отставать от климатической нормы. Температура воздуха 6 июня в Петербурге +16…+18 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днём порывистый.

В среду температура изменится мало, а ночью и в начале дня пройдут дожди.

Фото: Piter.tv