В Петербурге 4 апреля ожидается гололедица и температура ниже нормы

Температура воздуха 4 апреля в Петербурге -1…+1°.

В четверг синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться небольшим, промежуточным гребнем антициклона. В облаках появятся прояснения, вероятность осадков будет невелика, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица, а температурный фон останется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 4 апреля в Петербурге -1…+1°, в Ленинградской области -3…+2°. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидается гололедица, вечером мокрый снег и 0…+2 градуса.

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Фото: Piter.tv