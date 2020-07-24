В субботу благодаря циклону "Анетта" в Петербурге потеплеет до +15 градусов

Подует юго-западный ветер со скоростью до 10 м/с.

В субботу, 8 октября, в Петербург придет атлантический циклон "Анетта". Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Текущие климатические условия синоптик назвал "циклонической чехардой". Днем ожидается облачная с прояснениями погода, вечером выпадут небольшие осадки. Воздушные массы прогреются до +15 градусов в городе и до +16 градусов в Ленобласти.

Подует юго-западный ветер со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба.

По словам специалиста, воскресенье будет дождливым. В Северной столице вновь похолодает.

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Фото: Piter.tv