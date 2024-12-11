В Петербурге 3 февраля температура вернётся в рамки климатической нормы

Небо будет затянуто плотными облаками.

В понедельник Северная столица будет ощущать влияние периферии циклона с центром над Тверской областью. Небо над берегами Невы продолжат закрывать плотные облака, пройдёт небольшой снег, а температура вернётся в рамки климатической нормы.

По данным синоптиков "Фобос", температура воздуха 3 февраля в Петербурге будет в пределах -3…-5 градусов, в Ленинградской области -2…-7 градусов. Ветер северный 4-9 м/с.

Во вторник местами пройдёт небольшой снег и -7…-9 градусов.

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Фото: Piter.tv