В Петербурге 3 декабря ожидается финал тёплой погоды

К вечеру начнётся активное понижение температуры.

Большую часть сегодняшнего дня Петербург проведет в зоне облачной, дождливой и ветреной погоды, сформированной тёплым сектором очередного североатлантического циклона.

Как рассказали синоптики "Фобос", в вечерние часы регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он переведёт дожди в мокрый снег и начнётся активное понижение температуры – после полуночи она опустится ниже нуля, формируя гололедицу.

Температура воздуха 3 декабря в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В среду ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков, гололедица и 0…-2 градуса.

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Фото: Piter.TV