В Петербурге 2 апреля ожидается солнечная и сухая погода

Но ветер западных румбов добавит много дискомфорта.

В среду Северная столица будет ощущать влияние скандинавского антициклона. Он сформирует в регионе солнечную и сухую погоду, и только плотный ветер западных румбов добавит много дискомфорта. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 2 апреля в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В четверг ожидается без осадков и +11…+13 градусов.

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Фото: Piter.tv