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Петербург 29 декабря находится на пути тёплого фронта
Сегодня, 7:56
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Петербург 29 декабря находится на пути тёплого фронта

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Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса.

В пятницу, 29 декабря, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием тёплого атмосферного фронта. Приближаясь с запада, он сделает погоду облачной, принесёт снег, по области местами переходящий в мокрый снег, и удержит температуру в зоне слабо отрицательных значений. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса, на востоке до -4…-9°. Ветер восточный 4-9 м/с.

В субботу временами будет идти снег и -2…-4 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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