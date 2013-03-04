Петербург 29 декабря находится на пути тёплого фронта

Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса.

В пятницу, 29 декабря, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием тёплого атмосферного фронта. Приближаясь с запада, он сделает погоду облачной, принесёт снег, по области местами переходящий в мокрый снег, и удержит температуру в зоне слабо отрицательных значений. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса, на востоке до -4…-9°. Ветер восточный 4-9 м/с.

В субботу временами будет идти снег и -2…-4 градуса.

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Фото: Piter.tv