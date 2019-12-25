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Петербург 29 апреля будет ощущать влияние циклона
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 29 апреля будет ощущать влияние циклона

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Днём до +10 градусов.

Во вторник Северная столица будет ощущать влияние циклона, центр которого в течение дня сместится из южных районов Финляндии на восток Ленинградской области. Регион ждёт облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут дожди, что ограничит приток солнечного тепла. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 29 апреля в Санкт-Петербурге +8…+10 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ожидается без осадков, ночью 0…+2 градуса, днем +9…+11 градусов.

Метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание и дожди в Москве. По словам эксперта, с 29 августа в столице испортится погода. Она добавила, что в выходные стоит ожидать температуру ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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