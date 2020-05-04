Петербург 28 ноября находится в передней части очередного циклона

Температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов.

Циклонические вихри не оставляют в покое Северную столицу, и едва проводив на восток один из них, сегодня регион окажется в передней части следующего облачного циклона. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Циклон 28 ноября сохранит пасмурную погоду, местами отметится небольшими дождями, в отдельных районах области с мокрым снегом, при этом дневные показания термометров будут на 4-5 градусов выше климатической нормы последних дней ноября.

Температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 1-6 м/с.

В пятницу местами пройдут небольшие дожди и +3…+5 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV