В Ленобласти 28 ноября пройдёт мокрый снег

Днем 0...+5 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 28 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 28 ноября в большинстве районов региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Ночью и утром 28 ноября в Петербурге ожидается туман.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion); МЧС