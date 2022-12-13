В Петербурге 28 марта температура будет ниже климатической нормы

Небо над городом будут закрывать плотные облака, ожидаются осадки.

Во вторник, 28 марта, на погоду в Петербурге окажет влияние северная периферия циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо над городом будут закрывать плотные облака, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящего в дожди, в начале дня гололедица.

Температура воздуха будет на немного ниже климатической нормы: в Петербурге +1..+3 градуса, в Ленобласти -1..+4 градуса. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.tv