В Петербурге 27 января пройдут дожди

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса.

Северная столица в понедельник будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря. Уходя на восток, он продолжит закрывать небо над регионом плотными облака, и откроет дорогу к берегам Невы более холодным воздушным массам. В регионе пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, а затем и в снег. На дорогах и тротуарах местами образуется гололедица.

По данным синоптиков "Фобос", температура воздуха 27 января в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северный 2-7 м/с.

Во вторник временами будут идти дожди и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv