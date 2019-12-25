В Петербурге 27 февраля температура будет выше нормы

Осадки постепенно прекратятся.

В четверг в формирование условий погоды в Петербурге вмешается гребень антициклона. Надвигаясь с юга, он поспособствует появлению в облаках редких прояснений и постепенно прекратит осадки. Температурные показатели продолжат превышать рамки климата, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 27 февраля в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер южный 2-7 м/с.

В пятницу местами пройдут небольшие осадки и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv