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В Петербурге 26 февраля будет по-весеннему тепло
Сегодня, 8:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 26 февраля будет по-весеннему тепло

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Вероятность осадков останется невелика.

Атмосферный фронт, приближающийся с запада, в среду принесёт в Северную столицу обширные поля облаков, а вероятность осадков пока останется невелика. При этом температурные показатели продолжат превышать рамки климата, добавили синоптики погодного центра "Фобос".

Температура воздуха 26 февраля в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+4 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг местами пройдут небольшие осадки и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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