В Петербурге 25 января ожидаются осадки и гололедица

Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус.

В четверг, 25 января, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет представлена северной периферией циклона, медленно смещающегося к югу вдоль западной границы России. Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, циклон продолжит закрывать небо плотными облаками, вновь вызовет осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В пятницу местами пройдёт небольшой снег, гололедица и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv