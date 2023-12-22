В Ленобласти 25 января ожидается до +2 градусов

В четверг, 25 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода и положительная температура воздуха, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северо-восточный, северный 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём – повышаться.
На днях в Кронштадте рухнувшая с крыши глыба льда чуть не упала на мужчину.
Фото: МЧС; Piter.tv
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