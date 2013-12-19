В Петербурге 25 мая температура приблизится к норме

В городе воздух прогреется до +17..+19 градусов.

В среду, 25 мая, Петербург останется в зоне влияния гребня антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, солнечные лучи продолжат прогревать воздушные массы, обеспечивая постепенное повышение температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В городе воздух прогреется до +17..+19, по Ленобласти до +17..+22 градусов (на востоке региона до +15 градусов). Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг станет немного теплее, но ближе к вечеру пройдут дожди. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее сообщал, что во второй половине недели погода в Петербурге снова испортится.

Фото: Piter.tv