На западе Ленобласти 25 мая потеплеет до +22 градусов

На востоке региона ожидается до +16 градусов.

В Ленинградской области в среду, 25 мая, будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе Ленобласти в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. На востоке будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем восточных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7, на востоке местами до -1 градуса, днем на западе воздух прогреется до +17...+22, на востоке до +11...+16 градусов, местами будет всего лишь до +8 градусов. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо понижаться.

Также стало известно, что во второй половине недели погода в Петербурге снова испортится.

Фото: МЧС; Piter.tv