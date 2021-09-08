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В Петербурге 25 марта ближе к вечеру пойдёт дождь
Сегодня, 8:40
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В Петербурге 25 марта ближе к вечеру пойдёт дождь

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Днём +7…+9 градусов.

Во вторник Северная столица будет ощущать влияние южной периферии североатлантического циклона. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, ближе к вечеру придут дожди, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 25 марта в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В среду пройдут кратковременные дожди и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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