В Петербурге 25 февраля температурные показатели останутся выше климатической нормы

Обойдётся без осадков.

Во вторник синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без осадков, а температурные показатели останутся выше климатической нормы. Также сегодня, впервые с 1 февраля, среднесуточная температура воздуха окажется выше нулевой отметки. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 25 февраля в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В среду ожидается без осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv