В Петербурге 25 апреля температура будет на на 4-5 градуса ниже климатической нормы

В субботу утром ожидаются слабые заморозки.

В понедельник Северная столица будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклонического вихря. В такой ситуации в регионе облачно, с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. При этом температурный фон ожидается на 4-5 градуса ниже климатической нормы. такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 25 апреля в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу утром ожидаются слабые заморозки, днем местами кратковременные дожди и +6…+8 градусов.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 25 апреля в Санкт-Петербурге ожидается дождь, мокрый снег, снежная крупа, понижение температуры воздуха местами до минус 2 градусов.

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Фото: Piter.tv